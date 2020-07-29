ВООЗ констатує збільшення випадків інфікування COVID-19 серед молоді в Європі

Це може призвести до сплеску інфекції на всьому континенті.

Всесвітня організація охорони здоров'я констатує збільшення кількості випадків захворювання на коронавірус серед молоді в Європі. Регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клуге вважає, що надалі ця тенденція може призвести до сплеску випадків на всьому континенті.

Про це він заявив у ефірі BBC Radio 4, пише BBC. Клуге підкреслив, що владі потрібно краще комунікувати з молодими членами суспільства.

"Усе більше країн переживає локальні спалахи та пожвавлення випадків. Що ми знаємо, то це те, що це є наслідком змін у поведінці людей", - повідомив він.

Клуге додав, що ВООЗ отримує повідомлення від органів охорони здоров'я про збільшення частки хворих серед молоді. Він зазначив, що розуміє, як молоді люди "не хочуть пропустити літо".

"Однак вони несуть відповідальність перед собою, своїми батьками, бабусями та дідусями та своїми громадами. Зараз ми знаємо, як поводитися для збереження здоров'я, тому давайте скористаємося цими знаннями", - закликав представник ВООЗ.

Нагадаємо, що раніше ВООЗ застерегла від самозаспокоєння стосовно зниження передачі коронавірусу влітку, заявивши, що вірус не поводиться як грип і не має сезонності.