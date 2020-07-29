Таїланд продовжив надзвичайний стан через коронавірус до кінця літа

За словами офіційної влади, НС продовжується з профілактичною метою.

Уряд Таїланду продовжив до 31 серпня надзвичайний стан у країн, запроваджений через пандемію коронавірусу. Це вже вчетверте у країні продовжують режим НС.

Про це повідомляє Bloomberg.

При цьому зазначають, що останнім часом у країні немає спалахів COVID-19 чи зростання захворюваності - фіксують лише поодинокі випадки зараження.

За словами офіційної влади, надзвичайний стан продовжено з профілактичною метою. Так країна готується до можливих нових спалахів у сусідньому В'єтнамі та Гонконзі.

Однак критики чинної влади стверджують, що продовження надзвичайного стану спрямоване на придушення антиурядових протестів.

Загалом від початку пандемії в Таїланді заразилися 3 298 осіб, більшість одужали. Від інфекції померли 58 осіб.

Нагадаємо, 2018 року Таїланд увів безвізовий режим з Україною.