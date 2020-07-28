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США ввели санкції проти колишніх урядовців Венесуели

Колишній міністр і заступник міністра причетні до масштабної корупції в галузі електропостачання.

США ввели санкції проти колишніх урядовців Венесуели

Сполучені Штати Америки оголосили про введення санкцій проти колишніх міністра та заступника міністра електроенергетики Венесуели, які служили режиму Ніколаса Мадуро та були причетні до масштабної корупції в галузі електропостачання.

Про це йдеться в офіційній заяві глави Державного департаменту США, оприлюдненій 28 липня, повідомляє "Укрінформ".

"Чиновники потрапили під санкції через отримання грошей, у тому числі хабарів і підкупів, в обмін на укладення вигідних контрактів на постачання обладнання для державної електроенергетичної компанії Венесуели Corpoelec, а також за незаконне привласнення державних коштів для власного збагачення", - зазначено в заяві.

Голова Державного департаменту наголосив, що Сполучені Штати надалі переслідуватимуть корупцію в цій країні, яка дозволяє режиму збагачуватися за рахунок венесуельського народу.

Нагадаємо, 26 квітня 2019 року Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій стосовно міністра закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаси.

Хорхе Арреас є зятем колишнього лідера Венесуели Уго Чавеса Арреаса і займав пост голови зовнішньополітичного відомства Венесуели з серпня 2017 року.

Держдепартамент США звинуватив його в тому, що він є важливим інструментом у діях голови Венесуели Ніколаса Мадуро з придушення демократичних устремлінь населення країни.

Крім Арреаси, до списку санкцій внесли і суддю Венесуели Кароль Паділью. Застосування санкцій до неї, як пояснили в Мінфіні США, має нагадати про те, що спроби переслідування лідера опозиції, тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо і його прихильників, матимуть негативні наслідки.

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