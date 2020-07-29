США відкликають з Німеччини 12 тис. військових, однак половина залишиться в Європі через Росію

З високою ймовірністю їх розмістять у Польщі.

США відкликають із Німеччини 12 000 військових за рішенням президента Дональда Трампа. Однак половина військових залишиться в Європі "для вирішення напруги з Росією", повідомляють американські офіційні представники.

На умовах анонімності джерело у владі заявило, що незабаром зможуть вивести тільки незначну частину військових. Для виведення решти знадобляться роки, пише U.S. News.

"На планування підуть місяці, а на реалізацію - роки, тому що це дуже складно", — повідомив один із чиновників.

Дональд Трамп заявляв про намір скоротити кількість американський військ у Німеччині до 25 тис., звинувачуючи країну в невиконанні цілей оборонних витрат НАТО.

Наразі відомо, що 6400 військових повернуться у США, а 5400 будуть розміщені в інших європейських країнах, пише CNBC.

Повідомляють, що з високою ймовірністю буде збільшена присутність американських військ у Польщі.

При цьому Трампа за рішення вивести війська розкритикували навіть представники Республіканської партії, зазначивши, що переміщення військових — це подарунок Росії. Втім рішення зберегти половину сил у Європі — це крок Пентагону заради заспокоєння союзників.

"Поширюючи сили на схід, Пентагон надсилає сигнал Росії, що США не зменшують свою прихильність до регіону та залишаються готовими захистити Східну Європу від Москви", — зазначили журналісти.

Нагадаємо, що на початку червня стало відомо, що Трамп має намір скоротити чисельність американського військового контингенту в Німеччині. Президент США наказав Пентагону зменшити його з 34,5 тис. до 25 тис. Крім того, він розпорядився обмежити число американських військовослужбовців, які перебувають у Німеччині, до 25 тис. осіб замість допустимих зараз 52 тис.

Міністр оборони США Марк Еспер зазначив, що частина військовослужбовців повернеться у США, а решту переведуть у країни Східної Європи як "сигнал Путіну". У яку саме з європейських країн можуть перекинути військових з Німеччини, не уточнювалося, але Трамп, зустрічаючись з польським президентом Анджеєм Дудою, говорив про американську присутність у Польщі.

У Німеччині на можливе виведення американських військ відреагували негативно. Глави урядів чотирьох німецьких земель навіть звернулися до членів Конгресу США з проханням заблокувати плани виведення американських військ із Німеччини.