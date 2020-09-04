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У Києві значно побільшало хворих на коронавірус медиків

За час пандемії у столиці захворіли 948 медпрацівників.

У Києві значно побільшало хворих на коронавірус медиків
Фото: EPA/UPG

Протягом двох тижнів у Києві збільшилася кількість хворих на COVID-19 медпрацівників. Більшість із них підхопили вірус, виконуючи професійні обов'язки.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Протягом двох тижнів збільшилася кількість хворих на COVID-19 серед медиків. Загалом за час пандемії захворіли 948 медпрацівників... Збільшення кількості хворих серед медичного персоналу пояснюється і зростанням захворюваності в столиці. Зокрема, збільшенням кількості госпіталізованих", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу коронавірус виявили у 319 мешканців столиці, померли 8 людей, одужали 63.

"Захворіли:

  • 158 жінок віком від 18 до 85 років.
  • 142 чоловіки віком від 19 до 81 року.
  • 8 дівчаток від 4 місяців до 14 років та 11 хлопчиків від 4 до 17 років. Захворіли також 17 медиків", - заявили в КМДА.

До лікарень Києва потрапили 59 пацієнтів. Решта – на самоізоляції під контролем лікарів.

Фото: пресслужба КМДА

Згідно з даними КМДА за останній тиждень, щодня фіксувалося не менш ніж 11 захворілих медпрацівників. 

Нагадаємо, Київ має найвищий показник тестування на коронавірус по країні. На 100 тисяч людей проводять 210 тестів. 

Раніше повідомляли, що в Україні новий рекорд - 2 723 випадки захворювання на коронавірус за добу. Кількість заражених COVID-19 в Україні перевищила 130 тисяч.

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