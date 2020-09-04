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​У київського поліцейського, якого підозрюють у наркоторгівлі, знайшли "пістолет Януковича"

Правоохоронці задокументували три факти збуту психотропних речовин 30-річним інспектором Нацполіції.

​У київського поліцейського, якого підозрюють у наркоторгівлі, знайшли "пістолет Януковича"
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

У Києві затримано співробітника слідчого відділу одного з районних управлінь поліції, який займався збутом наркотичних засобів і психотропних речовин.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували три факти збуту 30-річним інспектором Нацполіції психотропних речовин - амфетаміну і МДМА.

У четвер, 3 вересня, після чергового збуту наркотичного засобу підозрюваного затримали та вилучили в нього близько 40 грамів білої порошкоподібної речовини, яка, зі слів самого затриманого, є кокаїном. За продаж цього наркотику інспектор отримав 70 тис. гривень.

За місцем проживання затриманого, а також у його службовому кабінеті та в автомобілі проведено обшуки, під час яких вилучено значну кількість наркотичних речовин, зброю та понад 1 тис. боєприпасів, які будуть направлені на експертизу.

Серед знайденої зброї - пістолет, на якому викарбувано: "Януковичу В.Ф. від міністра оборони України Кузьмука".

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Затриманому повідомлено про підозру. До суду скеровано клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Поліцейському загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Нагадаємо, у липні на Донеччині затримали чотирьох причетних до наркоторгівлі поліцейських. За попередньою інформацією, четверо правоохоронців у складі злочинної групи налагодили механізм одержання неправомірної вигоди від осіб, які здійснюють виготовлення та збут наркотичних засобів. Правоохоронці проникали до приватної власності осіб, застосовували фізичне насильство, вилучали знайдені наркотичні засоби і згодом збували їх. Також поліцейські вимагали й одержували від наркоторговців неправомірну вигоду як плату за непритягнення їх до кримінальної відповідальності.

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