У Києві затримано співробітника слідчого відділу одного з районних управлінь поліції, який займався збутом наркотичних засобів і психотропних речовин.
Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.
Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували три факти збуту 30-річним інспектором Нацполіції психотропних речовин - амфетаміну і МДМА.
У четвер, 3 вересня, після чергового збуту наркотичного засобу підозрюваного затримали та вилучили в нього близько 40 грамів білої порошкоподібної речовини, яка, зі слів самого затриманого, є кокаїном. За продаж цього наркотику інспектор отримав 70 тис. гривень.
За місцем проживання затриманого, а також у його службовому кабінеті та в автомобілі проведено обшуки, під час яких вилучено значну кількість наркотичних речовин, зброю та понад 1 тис. боєприпасів, які будуть направлені на експертизу.
Серед знайденої зброї - пістолет, на якому викарбувано: "Януковичу В.Ф. від міністра оборони України Кузьмука".
Затриманому повідомлено про підозру. До суду скеровано клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Поліцейському загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна.
Нагадаємо, у липні на Донеччині затримали чотирьох причетних до наркоторгівлі поліцейських. За попередньою інформацією, четверо правоохоронців у складі злочинної групи налагодили механізм одержання неправомірної вигоди від осіб, які здійснюють виготовлення та збут наркотичних засобів. Правоохоронці проникали до приватної власності осіб, застосовували фізичне насильство, вилучали знайдені наркотичні засоби і згодом збували їх. Також поліцейські вимагали й одержували від наркоторговців неправомірну вигоду як плату за непритягнення їх до кримінальної відповідальності.