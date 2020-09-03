На Харківщині оголосили надзвичайну ситуацію через лісову пожежу

Очікується, що таке рішення сприятиме отриманню виплат від держави для компенсації людям, які внаслідок пожежі втратили житло.

Харківська регіональна комісія з питань техногенної і екологічної безпеки оголосила надзвичайну ситуацію регіонального рівня через масштабну лісову пожежу на території області.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер.

"Прийнято рішення про оголошення надзвичайної ситуації регіонального рівня, що сприятиме отриманню виплат від держави для компенсації людям, які внаслідок пожежі втратили житло", - повідомив Кучер.

Пожежа почалася на території Дворічанського лісництва в Харківській області 2 вересня. За даними ГУ ГСЧС в Харківській області, в результаті надзвичайної ситуації знищено 22 житлових будинки, відселені 33 людини і через отруєння продуктами горіння за медичною допомогою було госпіталізовано 1 людина.

За фактом пожежі поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 2 вересня на Донбасі через посуху почалися масштабні лісові пожежі. Станом на ранок вогонь охопив близько 15 гектарів лісу. Увечері площа займання складала вже 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа. Президент Зеленський зібрав термінову нараду.

До гасіння вогню залучено підрозділи ДСНС, "Укрзалізниці", а також підрозділи Збройних сил. У зв'язку з наближенням вогню до колій тимчасово закрито для руху поїздів перегін Дворічна - Мовчанове на Харківщині.

Для координації гасіння пожежі на Харківщину прибув Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.