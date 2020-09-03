Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков разом із першим заступником голови Нацполіції Євгеном Ковалем і першим заступником голови Держслужби з надзвичайних ситуацій Олегом Мельчуцьким вилетіли в Харківську область для координації сил і засобів, залучених до ліквідації лісових пожеж.

Про це повідомляють на сайті МВС.

Вони здійснять повітряний моніторинг районів, які найбільше постраждали від пожеж, а також проведуть нараду оперативного штабу.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Офіс президента також повідомляє, що крім Авакова, до місця надзвичайної ситуації вирушили віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран і міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"Вони перебувають на прямому зв’язку з ОП, надаючи в терміновому порядку всі деталі розвитку пожежі. Глава держави тримає ситуацію під особистим контролем. Він висловлює щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини на Луганщині й очікує ефективного вирішення проблем постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Фото: mvs.gov.ua

Уряд готує проєкт допомоги потерпілим.

"Ми маємо давати відсіч цій стихії, бажаю наснаги всім вогнеборцям. У таку спеку в лісах працювати ще важче. Але своєю героїчною працею вони рятують життя. Ми ж повинні бути готовими до швидкої реакції на потреби людей – насамперед до надання медичної допомоги, можливостей евакуації, а далі – фінансової та професійної підтримки, щоб допомогти людям повернутися до життя. Пильно стежу за ситуацією", - наголосив президент Володимир Зеленський.

Фото: mvs.gov.ua

Нагадаємо, 2 вересня на Донбасі через посуху почалися масштабні лісові пожежі. Станом на ранок вогонь охопив близько 15 гектарів лісу. Увечері площа займання складала вже 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа. Президент Зеленський зібрав термінову нараду.

До гасіння вогню залучено підрозділи ДСНС, "Укрзалізниці", а також підрозділи Збройних сил. У зв'язку з наближенням вогню до колій тимчасово закрито для руху поїздів перегін Дворічна - Мовчанове на Харківщині.

Під час гасіння вогню на Луганщині отримали опіки двоє військових.