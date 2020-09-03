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У Харкові на авторинку "Барабашово" прогримів вибух

Постраждалих немає. Внаслідок інциденту пошкоджено трактор.

У Харкові на авторинку "Барабашово" прогримів вибух
Фото: Національна поліція

На території авторинку "Барабашово" у Харкові близько 4:40 стався вибух. Ніхто не постраждав.

Про це повідомили в ГУ Національної поліції в Харківській області.

"Зараз на місці працює слідчо-оперативна група Московського відділу поліції. На даний час встановлено, що внаслідок вибуху пошкоджений трактор для вивезення  сміття", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, в Києві 18 липня ввечері біля метро "Шулявська" вибухнула сміттєва урна. У результаті вибуху тілесні ушкодження отримали четверо осіб. 22-річного студента з місця події було госпіталізовано. Інші троє потерпілих самостійно звернулися до лікарів.

21 липня повідомлялося, що невідомий замінував два кіоски на Мінському ринку. Також повідомлялося про вибух у будинку на Подолі.

27 липня під час спецоперації правоохоронці затримали двох мешканців міста Києва 1960 та 1961 р.н. у зв’язку з причетністю до організації вибухів біля станцій метро "Шулявська" та "Мінська", а також у житловому будинку на Подолі.

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