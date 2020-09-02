На Харківщині та Луганщині горять 400 гектарів лісу, Зеленський зібрав термінову нараду

Попередня причина пожежі - загоряння смітника, з якого через пориви вітру вогонь перекинувся на ліс.

Президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Харківщині та Луганщині. За останніми даними, площа займання складає 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що в одному з сіл згоріло вісім будинків із 150. Представники Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили президента, що для гасіння та локалізації вогню задіяно необхідну кількість техніки та особового складу. На Луганщині до гасіння пожеж також залучили підрозділи Збройних сил.

Організовано сповіщення місцевого населення для можливої евакуації, однак люди від неї поки що відмовляються.

Попередня причина пожежі - загоряння смітника, з якого через пориви вітру вогонь перекинувся на ліс. Однак правоохоронні органи не виключають версії підпалу. Триває ліквідація пожеж, але ситуація ускладнюється через сильні пориви вітру.

Зеленський наголосив, що має отримувати оперативну інформацію щодо пожеж і триматиме ситуацію на контролі.

"Вимагаю швидких реакцій на подібні події. У разі потреби ми маємо організувати евакуацію всіх людей, думати насамперед про їхню безпеку. Все має бути зроблено для якнайшвидшої локалізації та гасіння. А також вже маємо думати про виділення фінансування для покриття втрат. Не потім, а вже зараз", – сказав президент.

Нагадаємо, сьогодні ДСНС повідомила, що на Донбасі через посуху почалися масштабні лісові пожежі. Станом на ранок вогонь охопив близько 15 гектарів лісу.