Зеленський прокоментував заяву Лероса про виключення з фракції "Слуги народу"

“У мене немає ніяких наказів, у мене немає реакції на хабарників і зрадників цієї країни і мені все одно з якої вони партії”.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву нардепа Гео Лероса щодо виключення останнього з фракції “Слуги народу”.

Лерос повідомляв, що був виключений нібито за вказівкою президента.

“У мене немає ніяких наказів, у мене немає реакції на хабарників і зрадників цієї країни і мені все одно з якої вони партії”, - заявив президент під час спілкування з пресою на Харківщині.

Нагадаємо, що вчора Гео Лероса виключили з фракції "Слуга народу". Фракція зібрала понад 70% підписів за виключення нардепа за критику президента.

Нардепка "СН" Ірина Верещук у коментарі LB.ua повідомила, що тригером такого рішення стала сьогоднішня заява Лероса, в якій він критикував президента.

Зокрема, Лерос під час виступу з трибуни відповів на вчорашню заяву президента Володимира Зеленського про “мікробів” у партії СН.

Зеленський під час виступу на з’їзді партії “Слуга народу” заявив, що деякі люди забули, для чого потрапили в парламент. “Вони мікроби, вони бактерії в вашому здоровому організмі, але, на щастя, їх дуже мало, і вони слабкі”.

Лерос же заявив, що “Зеленський злився зі старою системою”.

“Саме ви своїми мікробами та бактеріями брехні заразили цілу країну, згаявши шанс великої держави, обмінявши його на конверти від олігарха. Ви здали країну в оренду цим олігархам, чим самі собі підписали вирок", - заявив Лерос.

Раніше Зеленський назвав депутата від "Слуги народу" Гео Лероса аферистом.