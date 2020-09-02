Ситник: у відставку не піду

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник запевнив, що не має наміру подавати заяву на звільнення чи йти у відставку.

Так в інтерв’ю 24 телеканалу він прокоментував слова нардепа Євгенії Кравчук про те, що тільки в такий спосіб "можна вирішити ситуацію" законно.

"Звичайно, що не буду. І я говорив про причини такого рішення Конституційного суду, чому він 20 років розглядав по одному, а потім почав розглядати по-іншому. Причина в цьому – це справа Окружного адміністративного суду міста Києва. Але, відповідно до логіки цього рішення, президент зараз не має конституційного права прийняти рішення про мою відставку. Тому ми працюємо далі, але цю ситуацію треба зараз вирішити в парламенті відповідним законом", - заявив Артем Ситник.

Директор НАБУ наголосив на тому, що сам факт скасування наказу не припиняє повноважень і не звільняє директора з займаної посади, але дає можливість для певних маніпуляцій та спекуляцій.

"Зараз, наприклад, після такого рішення не можна законно звільнити жодного керівника Служби безпеки України в областях, тому що це буде неконституційний указ президента. Немає права у президента призначати чи звільняти начальників СБУ в областях. Буде дуже багато питань. Можна буде переглянути всі призначення керівників СБУ в областях за 20 років. Загалом, спекуляцій теж буде дуже багато. Але з юридичної точки зору, є директор Ситник, який виконує ці повноваження і передбачені законом підстави для припинення цих повноважень і для звільнення. До цього часу діє така норма, що припиняє повноваження директора (НАБУ, - ред.) і звільняє з посади Президент України", - пояснив він.

Нагадаємо, 28 серпня КС визнав неконституційним Указ президента про призначення Ситника директором НАБУ. Суд дійшов висновку, що п'ятий президент Петро Порошенко, видаючи указ про призначення Ситника у 2015 році, перевищив свої повноваження. Згідно з рішенням КС, призначати та звільняти директора НАБУ повинен Кабінет Міністрів.

У НАБУ назвали рішення КС політично вмотивованим і звернули увагу на те, що рішення було ухвалене в рекордно короткий термін, невдовзі після оприлюднення так званих “плівок ОАСК”, на яких задокументовано розмови щодо “керованого правосуддя в Україні”, у тому числі й стосовно ухвалення рішень КСУ.

В Офісі президента повідомили, що "візьмуть рішення КС до відома", а представник президента в КС заявив, що Володимир Зеленський має видати указ про звільнення Ситника.

Як відомо, у травні 51 депутат Верховної Ради на чолі з Олександром Дубінським ("Слуга народу") оскаржив у КС указ президента Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ. Шостий президент Зеленський незабаром після свого обрання намагався закрити цю законодавчу прогалину, але його конституційних поправок не підтримала Рада.