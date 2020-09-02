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Кабмін призначив міністру фінансів нового заступника - Грубіяна

Раніше Олександр Грубіян був заступником голови Державної казначейської служби.

Кабмін призначив міністру фінансів нового заступника - Грубіяна
Олександр Грубіян
Фото: pep.org.ua

Кабінет Міністрів призначив заступником міністра фінансів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександра Грубіяна.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.

Іншим своїм рішенням Кабмін звільнив Грубіяна з посади заступника голови Державної казначейської служби, яку він займав з липня 2015 року.

Згідно з офіційною біографією, Грубіян працював на різних посадах у Держказначействі з 1997 року.

Крім того, Кабмін призначив радника Державної митної служби Євгена Єнтіса заступником голови цього відомства шляхом укладення контракту про проходження держслужби на період карантину. Єнтіс приєднався до команди екскерівника митниці Максима Нефьодова у 2019 році, а до того працював у ДП "Прозорро".

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що міністр економіки Ігор Петрашко і голова Мінфіну Сергій Марченко найближчим часом можуть бути відправлені у відставку.

12 серпня ексзаступник міністра інфраструктури Олександр Кава став заступником міністра фінансів.

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