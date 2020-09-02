​Міністр попросив НБУ "збрити бороди" Володимиру Великому і Ярославу Мудрому на монетах

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов попросив Національний банк змінити зображення київських князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого на монетах номіналом 1 гривня і 2 гривні.

Про це він сказав на засідання уряду в середу.

"Я хочу попросити голову Національного банку збрити бороду Володимиру Великому і Ярославу Мудрому і повернути нам наших князів у такому вигляді, в якому вони були на оригінальних, найкращих гривнях", - звернувся Немчінов до керівника НБУ Кирила Шевченка.

Нагадаємо, що на гривневих банкнотах першого та другого поколінь Володимир Великий та Ярослав Мудрий були зображені без бороди. В 2000-х роках їх замінили нинішніми купюрами, де князі вже були бородатими.

У 2018 році в обіг випустили монети номіналом 1 грн та 2 грн, які поступово замінюють ці банкноти. Володимир Великий та Ярослав Мудрий на них також мають бороди.