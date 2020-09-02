Другий Київський Єврейський Форум пройде в онлайн-режимі через коронавірус

Єврейська конфедерація України 8-9 вересня проведе другий Київський Єврейський Форум (Kyiv Jewish Forum), який цього року через епідемію коронавірусу відбудеться в онлайн-режимі у партнерстві з Jerusalem Post.

Про це повідомив президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, передає "Інтерфакс-Україна".

Незважаючи на те, що безпосередня зустріч у сучасних умовах неможлива, організатори очікують, що захід стане масовою та вагомою подією світового рівня.

До участі у Форумі запрошені президенти та прем’єр-міністри різних країн, представники Держдепартаменту США, Палати лордів Великої Британії, релігійні лідери та всесвітньо відомі вчені, президент Всесвітнього Єврейського Конгресу Рональд Лаудер, змінний прем’єр-міністр Ізраїлю Бені Ганц, спецпредставник США з питань моніторингу та боротьби з антисемітизмом Елан Карр, мер Києва Віталій Кличко, президент Польщі (1995-2005) Олександр Квасьневський, правозахисник Натан Щаранський, професор Гарвардського університету Сергій Плохій та ще кілька десятків спікерів, які Форуму поділяться своїми поглядами на питання боротьби з антисемітизмом, майбутнього юдаїзму, збереження пам’яті про Голокост, ізраїльсько-іранських відносин, вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру.

"Україна – не випадкове місце для консолідації світового єврейства. До початку ХХ століття в Україні мешкала чверть усіх євреїв світу, і нащадки українських євреїв сьогодні є в усіх куточках світу без виключень", - зазначив Ложкін.

"В останні кілька років ми є свідками справжнього відродження єврейського життя в Україні. Єврейська конфедерація України прагне внести свій внесок у розвиток світової єврейської громади, саме тому ми організовуємо Київський Єврейський Форум - глобальну платформу для обговорення можливостей і проблем, з якими стикається світове єврейство, а також пошуку ефективних рішень", - додав він.

Нагадаємо, перший Kyiv Jewish Forum відбувся у травні миинулого року в Києві за участі більш ніж 500 делегатів з багатьох куточків світу, зокрема, з Ізраїлю, США, Канади та Європи.