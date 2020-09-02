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Кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" заявила, що не бачить сенсу в метро на Троєщину

Верещук пропонує замість метро пустити на Троєщину швидкісні трамваї.

Кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" заявила, що не бачить сенсу в метро на Троєщину
Фото: Анна Стешенко

Кандидатка від "Слуги Народу" на посаду міського голови Києва Ірина Верещук заявила, що метро на Троєщину - це дорога утопія.

Про це Верещук сказала в інтерв'ю виданню "Хмарочос".

"Людей лише продовжують годувати старими обіцянками на кшталт троєщинської гілки метро, у будівництві якої я не бачу сенсу...Метро на Троєщину — це дорога утопія, на якій, коштом міського бюджету, наживатимуться підрядники", - сказала нардеп.

Замість метро Верещук пропонує пустити на Троєщину швидкісні трамваї.

"Я взагалі не вірю у гігантоманські інфраструктурні проєкти, які тягнуться роками і на яких крадуть всі, хто може. Я вірю у проєкти, які можна реалізувати максимум за два роки. Для людей, які вболівають за своє місто, не буде проблемою знайти інвесторів, які зможуть гарантувати такий результат", - пояснила кандидатка в мери столиці.

Також Верещук зауважила, що вважає пріоритетним для Києва зелений транспорт.

Нагадаємо, у липні Верещук виграла праймеріз "Слуги народу" на вибори мера Києва.

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