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22 станції метро на Троєщину в Києві планують побудувати за 40-50 років

Перші п'ять станцій розраховують звести упродовж 5-7 років.

22 станції метро на Троєщину в Києві планують побудувати за 40-50 років
Фото: Віталій Селик

Подільсько-Вигурівська лінія метрополітену, яка проходитиме від Троєщини до Окружної дороги, буде завдовжки 31 км і матиме 22 станції.

Про це повідомляє організація "Інститут Генерального плану міста Києва".

Зазначається, що звести одночасно лінію метрополітену такої довжини та з такою кількістю станцій у наших реаліях практично неможливо, тому будівництво та запуск будуть поетапними.

Так, упродовж 5-7 років передбачається запустити перший пусковий комплекс із 5 станцій ("Райдужна", "Труханів острів", "Суднобудівна", "Подільська" та "Глибочицька").

На етап 20 років (до 2040 року) додатково передбачається звести 13,8 км лінії руху метрополітену та облаштувати 12 станцій ("М. Цветаєвої", "М. Закревського", "С. Лифаря", "Т. Драйзера", "В. Маяковського", "Бульвар Перова", "С. Стальського", "Братиславська", "Затока Десенка", "Площа Перемоги", "Південний вокзал", "Солом’янська площа").

До кінця 2040 року ПВЛ налічуватиме 17 станцій, а довжина лінії становитиме 21,0 км.

На перспективу (етап 40-50 років) передбачено облаштувати п’ять станцій ("Чоколівська", "Аеропорт", "Кільцева дорога" на правому березі та "Академіка Курчатова", "Вул. Кіото" на лівому березі), а довжина ПВЛ на перспективу збільшиться на 10 км.

Нагадаємо, восени 2018 року мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про відновлення проєктування і спорудження Подільсько-Вигурівської лінії метро від Кільцевої дороги до житлового масиву Вигурівщина-Троєщина.

Проєктну документацію мали підготувати до кінця 2020 року, а сам об'єкт - до кінця 2025 року.

Троєщина розташована на північному сході Києва, в цьому районі проживає понад пів мільйона жителів. Проєкт включення Троєщини в мережу метрополітену був розроблений ще в минулому столітті, проте через брак грошей будівництво досі не розпочато. У 2016 році Київ оцінював будівництво метро на Троєщину в 31,6 млрд гривень.

У лютому перший заступник голови Київської міськадміністрації Микола Поворозник визнав, що найближчим часом будувати гілку метро на Троєщину не будуть.

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