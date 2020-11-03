Поліція посилила заходи безпеки у зв'язку з акціями в центрі Києва

На 3 листопада анонсовано три акції під стінами ВР та одна - під Конституційним Судом.

Співробітники поліції Києва спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України 3 листопада перейшли на посилений режим несення служби у зв'язку запланованими в центрі столиці заходами.

Про це інформує пресслужба Нацполіції.

"Відповідно до раніше поданих заявок сьогодні в центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, зокрема і біля будівлі Верховної Ради України. Щоб не допустити будь-яких правопорушень, правоохоронці, у тому числі кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу, посилили заходи безпеки на локаціях проведення заходів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, правоохоронці попереджають про можливі обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі у зв'язку із запланованим залученням автотранспорту до проведення деяких акцій.

"Зранку біля Верховної Ради України одному з учасників заходу стало зле. Військовослужбовці Національної гвардії України та поліцейські, які забезпечують там публічну безпеку та порядок, одразу надали чоловіку першу домедичну допомогу до приїзду лікарів", - повідомляють правоохоронці.

Поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства і карантину та не порушувати громадського порядку.

Як повідомляли, вранці біля будівлі Верховної Ради почали збиратися власники авто на єврономерах. Протестувальники черговий раз вимагають ухвалення законопроєкту №3704 про доступне розмитнення автомобілів на єврономерах.

Також біля будівлі Верховної Ради розпочалися "СВIТЛО-мітинг" за участю представників бізнес-асоціацій, які вимагають детінізації економіки, і "Податковий майдан", що вимагає відхилити законопроекти №3853-1(2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, а також не запроваджувати карантинні обмеження для малого та мікробізнесу.

Крім того, біля будівлі Конституційного Суду відбувається акція "Зазіхаєте на мову? Вам дорога до Ростову!"