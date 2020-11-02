Російські найманці на Донбасі двічі порушили мирні угоди від початку доби

Фото: Національна платформа "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію"

Від початку доби 2 листопада на Донбасі російські найманці двічі порушили режим повного припинення вогню.

У вечірньому зведенні пресцентр операції Об’єднаних сил повідомляє, що зранку в районі Шумів противник застосував протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю, а ближче до обіду вів вогонь із протитанкового гранатомета неподалік Старогнатівки.

"Постріли були неприцільними, тож вогонь у відповідь наші воїни не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що впродовж минулої доби, 1 листопада, збройні формування Російської Федерації два рази порушили домовленості про припинення вогню на Донбасі. Втрат у лавах ОС не було.