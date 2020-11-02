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Пасажиропотік на кордоні з Білоруссю впав на 15%

У минулі вихідні білоруська сторона не пропустила 20 громадян України та 2 іноземців.

Пасажиропотік на кордоні з Білоруссю впав на 15%
Фото: dpsu.gov.ua

Станом на 1 листопада на українсько-білоруському кордоні функціонує сім пунктів пропуску. Порівняно з минулими вихідними пасажиропотік впав на 15%.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Починаючи з 29 жовтня, суміжна сторона обмежила пропуск іноземних громадян на територію республіки, аргументуючи такі дії необхідністю проведення додаткових заходів з недопущення поширення коронавірусної інфекції. У пунктах пропуску відмічається зменшення кількості подорожуючих осіб, які мають бажання потрапити на територію Білорусі.

Прикордонники зазначають, що така картина спостерігається навіть у пунктах пропуску, де зазвичай рух є найінтенсивнішим - у "Нових Яриловичах" (Чернігівська область), "Виступовичах" (Житомирська область) та "Домановому" (Волинська область).

Зараз у пунктах пропуску на виїзд з України кордон переважно перетинають учасники міжнародних автомобільних перевезень.

Крім того, протягом минулих вихідних білоруська сторона не пропустила та повернула на територію України 20 громадян України та 2 іноземців.

Нагадаємо, Білорусь заборонила в'їзд на свою територію іноземцям та особам без громадянства для запобігання поширенню коронавірусу. Заборона почала діяти з 1 листопада. Обмеження не розповсюджуються на тих, хто прибуває в міжнародний аеропорт у Мінську, а також дипломатів та низку інших категорій осіб. Усі, кого пустять у Білорусь, протягом 10 календарних днів повинні знаходитися в самоізоляції.

29 жовтня Держприкордонкомітет Білорусі повідомляв, що "у зв'язку з наявною епідемічною обстановкою в суміжних країнах Білорусь тимчасово обмежує в'їзд на свою територію через наземні пункти пропуску окремих категорій фізичних осіб з Латвії, Литви, Польщі та України".

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