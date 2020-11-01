Упродовж поточної доби обстрілів з боку противника на ділянках відповідальності українських бригад не зафіксовано.

Від початку поточної доби, 1 листопада, зафіксовано одне порушення домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня.

Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру ООС.

"На Приазовׄ’ї, у районі населеного пункту Водяне, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу “Квадрокоптер” із перетином лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж поточної доби обстрілів з боку противника на ділянках відповідальності українських бригад зафіксовано не було. Уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

Українські підрозділи продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 31 жовтня, в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.