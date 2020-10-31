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Рух вулицею Мишуги у Києві відновлено (оновлено)

На вулиці Олександра Мішуги у Києві на будівництві впав кран.

Рух вулицею Мишуги у Києві відновлено (оновлено)
Фото: пресслужба КМДА

У Києві на будівництві на вулиці Олександра Мішуги у мікрорайоні Позняки впав кран.

Про у соцмережі facebook написав Cергій Машовець.

Кран впав просто на автомобіль, ніхто не травмувався. 

Оновлено

Проїжджа частина залита бетоном, а стріла пошкодила припаркований автомобіль, перекривши вулицю.

На місці ситуації тривають слідчо-оперативні дії, працюють рятувальники.

Для руху авто облаштований об’їзд.

Схема об'їзду:

просп. П. Григоренка - просп. М. Бажана - вул. Л. Руденко;

вул. О. Мишуги - вул. Л. Руденко - вул. С. Крушельницької - просп. П. Григоренка.

Оновлено

Рух вулицею Мишуги у Києві відновлено. Проїжджу частину очистили від бетону, а кран демонтували.

Нагадаємо, у вересні у Львові будівельний кран впав на приміщення супермаркету, постраждала кранівниця.

Того ж місяця в Індустріальному районі Харкова перекинувся будівельний кран, у якому знаходився водій.

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