Рух вулицею Мишуги у Києві відновлено (оновлено)

У Києві на будівництві на вулиці Олександра Мішуги у мікрорайоні Позняки впав кран.
Про у соцмережі facebook написав Cергій Машовець.
Кран впав просто на автомобіль, ніхто не травмувався.
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Проїжджа частина залита бетоном, а стріла пошкодила припаркований автомобіль, перекривши вулицю.
На місці ситуації тривають слідчо-оперативні дії, працюють рятувальники.
Для руху авто облаштований об’їзд.
Схема об'їзду:
просп. П. Григоренка - просп. М. Бажана - вул. Л. Руденко;
вул. О. Мишуги - вул. Л. Руденко - вул. С. Крушельницької - просп. П. Григоренка.
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Рух вулицею Мишуги у Києві відновлено. Проїжджу частину очистили від бетону, а кран демонтували.
Нагадаємо, у вересні у Львові будівельний кран впав на приміщення супермаркету, постраждала кранівниця.
Того ж місяця в Індустріальному районі Харкова перекинувся будівельний кран, у якому знаходився водій.