Фото: facebook/Ігор Соловей

На Майдані Незалежності в Києві водій авто на великій швидкості проїхав по пішохідній зоні, злетів зі ходів і збив кількох людей.

Про це повідомляє "Київ оперативний".

Є загиблі та серйозно травмовані. Інформація про них уточнюється. Свідки з місця кажуть, що винуватець аварії був у стані сп'яніння. Також повідомляють, що двоє постраждалих не подають ознак життя.

Оновлено. У поліції Києва уточнили, що ДТП сталася сьогодні, близько 16:00. Попередньо, 66-річний водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності й в'їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше чотири авто, і зупинився.

Унаслідок ДТП двоє людей загинуло, ще троє отримали травми.

На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Встановлюються усі обставини, попередньо - водій був тверезий.

Рух вулицею Хрещатик перекритий.

Оновлено. Проходження алко-тесту водія на Майдані зафіксували на камеру. Драгер показує відсутність алкоголю в крові. Також у кадрі чоловік каже по телефону, що втратив свідомість за кермом.

Фото: facebook/Iрина Литвинова

Фото: facebook/Iрина Литвинова

Фото: facebook/Iрина Литвинова

Фото: facebook/Iрина Литвинова

Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про посилення відповідальності за ДТП в нетверезому стані. Зокрема, законопроєкт збільшує штрафи за кермування напідпитку, впроваджує штрафи за покидання місця ДТП, а також зменшує поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності.

Крім того, з 1 липня набули чинності зміни до законодавства, які передбачали кримінальну відповідальність за водіння в стані сп'яніння.