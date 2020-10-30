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У Києві вперше виявили майже 750 нових хворих на ковід за добу

У столичних лікарнях - 1 857 хворих на коронавірус.

29 жовтня в Києві виявили найбільше від початку епідемії випадків коронавірусу за добу – 741. На сьогодні в столиці вже 36 768 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це у телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, 29 жовтня захворіли 420 жінок віком від 19 до 88 років, 279 чоловіків віком від 19 до 83 рокiв, 26 дівчаток від 5 місяців до 16 років і 16 хлопчиків від 1 до 15 років.

Серед захворілих - 37 медиків. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 83 пацієнтів.

У стаціонарах медзакладів Києва сьогодні лікуються 1 857 хворих на коронавірус, із них 37 дітей. У важкому стані 466 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 760 людей, 22 - перебувають під апаратами ШВЛ. Іще 258 пацієнтів перебувають у лікарнях із підозрою на коронавірус.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському (150), Дарницькому (89) та по 85 випадків – у Печерському і Дніпровському районах.

Одужали за минулу добу 234 людини. Всього коронавірус подолали 12 639 мешканців Києва.

Від початку пандемії коронавірус забрав життя 743 киян. За минулу добу померли 17 пацієнтів з ковідом.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу госпіталізовано рекордну кількість пацієнтів з COVID-19 - 1 140. 29 жовтня коронавірус підтвердили у 8 312 осіб, 173 пацієнти з COVID-19 померли, 3 394 одужали.

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