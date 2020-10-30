До пом'якшення карантину не готова жодна область

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тисяч населення зафіксований у Чернівецькій області.

В Україні жодна область не готова до послаблення карантинних обмежень через коронавірус.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тисяч населення зафіксований у Чернівецькій (452, 3 на 100 тис. осіб), Хмельницькій (410,1) та Житомирській (380,5) областях.

Найменший показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів - у Кіровоградській (100,2), Вінницькій (132,9) та Дніпропетровській (139,0) областях.

У Києві цей показник становить 248,1, а середній по Україні - 240,2 на 100 тис. населення.

Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.

Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, перевищує 50% протягом п’яти днів підряд; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 00 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано відразу три ковідні рекорди. Упродовж 29 жовтня лабораторно підтвердили 8 312 нових випадків коронавірусу. 173 пацієнти з COVID-19 померли, 3 394 вдалося побороти недугу.

Раніше повідомлялося, що за результатами моделювання Київської школи економіки, в Україні вже з листопада можуть виявляти до 10 тисяч нових випадків ковіду за добу. До кінця року від коронавірусу може померти до 20 тисяч українців.

До 31 грудня в Україні діє адаптивний карантин. Відповідно останнього карантинного зонування, майже вся Україна - у помаранчевій та червоній зонах, у жовтій зоні залишилася лише частина Херсонської області. До помаранчевої зони будуть належати 489 територіально-адміністративних одиниць (зокрема 13 обласних центрів). Це на 52 одиниці більше, ніж зараз.