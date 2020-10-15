У листопаді щоденна кількість нових хворих на ковід в Україні може сягнути 10 тис., – моделювання КШЕ

До кінця року від коронавірусу може померти до 20 тисяч українців.

Уже з листопада в Україні за добу можуть виявляти до 10 тисяч нових випадків коронавірусного захворювання. До кінця року від COVID-19 може померти до 20 тисяч українців.

Про це свідчать результати моделювання Київської школи економіки, представлені в презентації "Аналіз поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення захворювання COVID-19".

Згідно з моделюванням КШЕ, Україна рухається до найгіршого сценарію пандемії. Зазначається, що у світі розпочалася прогнозована друга хвиля COVID-19, пов’язана з початком холодного сезону. Для України - це перша хвиля поширення. Весняного піку, що був зафіксований у більшості європейських країн, вдалося уникнути завдяки карантинним заходам.

"За чотирма основними показниками оцінки ситуації з COVID-19, Україна - серед країн з найбільш складним становищем. Україна на сьомому місці за кількістю нових випадків захворювання на COVID-19. За показником смертності - четверта. По тестуванню та виявленню хворих на COVID-19 Україна - на останньому місці в Європі. Схожа ситуація у Чехії, де влада ввела жорсткий карантин: закриті школи та дитсадки, заборонені масові заходи", - зазначає керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Павло Ковтонюк.

Станом на 15 жовтня найбільший спалах COVID-19 аналітики фіксують у семи областях: Харківській, Сумській, Хмельницькій, Тернопільській, Полтавській, Рівненській та Житомирській області. За два тижні у цих регіонах ситуація для медичної системи цих регіонів може стати критичною.

У чотирьох областях - Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Чернівецькій швидкість поширення на даний момент стабілізувалася або зменшується. У жодному регіоні поширення коронавірусу не контролюється.

"Якщо поточна ситуація не зміниться, то вже через два тижні, у листопаді, щоденна кількість виявлених нових хворих досягне 10 тисяч. Навантаженість на медичну систему буде максимальна і витримає вона тільки у тому випадку, якщо вже зараз вводити комплексні обмеження в областях з активним спалахом", - прогнозує старший дослідник департаменту економіко-політичних досліджень Київської школи економіки, керівник ключових проєктів Юрій Ганиченко.

Для уникнення найгіршого сценарію для України аналітики Київської школи економіки рекомендують насамперед запровадити комплексні карантинні обмеження в областях активного спалаху коронавірусу. "Ми вважаємо, що карантин є сенс вводити на строк від 14 днів або на час, за який можна буде організувати такий об’єм тестування, щоб частка виявлених випадків зараження від усіх проведених тестів була не менше 10%", - уточнюють у КШЕ.

Наприклад, у травні цей показник в Україні був 7%. Це дозволило послабити карантин. Важливим фактором є також дотримання встановлених обмежень.

Друге - посилити готовність лікарень до пікового навантаження. Оскільки вже на початку листопада прогнозують пікове навантаження на систему охорони здоров’я, необхідно готувати додаткові ліжкомісця, обладнані киснем, апаратами штучної вентиляції легенів. Варто вже зараз створювати резервні мобільні бригади лікарів та молодшого медичного персоналу в межах областей і всієї країни. Це дозволить перерозподіляти медичних працівників у ті регіони, де буде найбільша нестача персоналу, зазначають автори дослідження.

Третя необхідна умова - збільшення потужності тестування. На думку аналітиків, для належного контролю за поширенням COVID-19 в Україні необхідно проводити щонайменше 100 тисяч ПЛР-тестів на добу при нинішньому рівні захворюваності. Достатній рівень тестування допоможе локалізувати поширення і запроваджувати карантинні обмеження у тих сферах, де розповсюдження вірусу найбільше.

Нагадаємо, за минулу добу, 14 жовтня, в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 5 062 особам. 73 людини померли, 951 пацієнт одужав. Нині в країні 281 239 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 302 летальних. Одужали 119 650 пацієнтів.

На думку головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, одна з причин значного поширення ковіду - нехтування карантинними нормами.

8 жовтня голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що медична система країни може не витримати, якщо українці масово не почнуть дотримуватися встановлених правил епідемічної безпеки. Він також додав, що міністерство почало підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих. Наразі МОЗ готується до того, щоб до грудня збільшити кількість тестувань на COVID-19 з 35 тисяч до 50 тисяч на добу.

Цього тижня Кабінет міністрів подовжив карантин до 31 грудня. Також було змінено карантинні обмеження. Час роботи ресторанів та інших закладів громадського харчування обмежується з 7 ранку до 22 години. До цього їм можна було працювати до опівночі.

У зеленій зоні участь у масових закладах можуть брати не більше 50 осіб, у жовтій - не більше 30, помаранчевій - до 20.

На спортивних заходах заборонена присутність глядачів. Заборона не поширюється на міжнародні заходи, але МОЗ ухвалюватиме окреме рішення щодо них.

Школам рекомендовано піти на канікули з 15 по 30 жовтня, а закладам професійної і вищої освіти перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня по 15 листопада. Студентам за можливості рекомендовано виїхати з гуртожитків.