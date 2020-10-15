​Голова Харківської ОДА повідомив про внесення Харкова до червоної зони

Також карантин посилять у Люботині і трьох районах області.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер повідомив про те, що Харків, Люботин і три райони області віднесено до червоної зони епіднебезпеки.

"Усе серйозно. У «червоній» зоні: Харків, Люботин, Богодухівський, Лозівський і Первомайський райони", - написав Кучер у фейсбуці.

Нагадаємо, що 13 жовтня Кабінет міністрів подовжив карантин до 31 грудня. Також було змінено критерії червоної зони карантину.

Тепер для віднесення до найсуворішої зони епіднебезпеки досить, що показник захворюваності не менш як 320 на 100 тисяч населення. Також удвічі збільшено критерій показників охоплення тестуваннями на COVID-19 - до 48 на 100 тис. населення.