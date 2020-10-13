В Україні змінили критерії червоної зони карантину

Один із них - показник захворюваності не менш як 320 на 100 тисяч населення.

Кабінет міністрів на засіданні 13 жовтня вніс зміни до критеріїв адаптивного карантину. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, тепер показник захворюваності, при якому територію будуть відносити до червоної зони епіднебезпеки, буде фіксований, тоді як раніше він постійно змінювався.

"Це якщо захворюваність протягом 14 днів становить більш ніж 320 на 100 тисяч населення. До цього показник був динамічним як той, що в п’ять разів перевищує відповідний середній показник по країні", - зазначив міністр.

Степанов також повідомив, що уряд виключив із загального показника заповнення лікарень ліжка в дитячих лікарнях і педіатричних відділеннях. Міністр пояснив, що "діти рідше хворіють і набагато менше мають тяжкий перебіг захворювання".

Також удвічі збільшено критерій показників охоплення тестуваннями на COVID-19 - до 48 на 100 тис. населення.

Окрім цього, Кабмін заборонив відвідування глядачами спортивних заходів, крім міжнародних спортивних заходів, за якими МОЗ ухвалюватиме окремі рішення про допуск глядачів залежно від епідситуації.

Як повідомляли, сьогодні Кабмін подовжив дію адаптивного карантину до кінця року. Також змінено правила щодо дозволеної кількості людей на масових зібраннях. Так, у зеленій зоні на масових заходах дозволити перебування не більше 50 осіб за умов соціальної дистанції і маскового режиму, у жовтій - не більше 30, у помаранчевій - до 20. У червоній зоні масові заходи мають бути заборонені.

Міністру охорони здоров'я Максиму Степанову поставлено завдання збільшити кількість тестування до 50 тисяч на добу, а до кінця року - до 75 тисяч на добу.

У закладах середньої освіти рекомендовано з 15 по 30 жовтня оголосити канікули. Після їх завершення можливе переведення на дистанційну форму навчання.

Закладам профтехосвіти, передвищої та вищої освіти рекомендується перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня до 15 листопада.

Уперше карантин в Україні було запроваджено з 12 березня, пізніше його перевели в адаптивний режим.

Загалом за час пандемії в Україні зафіксували 27 0587 випадків коронавірусної недуги. Одужали 116 562 людини, 5 122 особи померли.