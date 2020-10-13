Порошенко одужав від коронавірусу

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив, що одужав від коронавірусної недуги.

Увечері 13 жовтня він розповів, що отримав негативний тест на ковід.

"Сьогодні отримав негативний результат тесту. Завтра повертаюся до роботи", - написав Порошенко у фейсбуці.

Політик подякував всім медикам, "які роблять і можливе, і неможливе, як професіонали і просто відважні жінки й чоловіки".

"Це – подвиг. Ви справжні захисники України", - зазначив він.

Окремо Петро Порошенко подякував лікареві Ользі Голубовській.

"І не тільки за те, що вилікувала мене особисто. Вже сім місяців пані Ольга без вихідних, ледве чи не цілодобово самовіддано захищає українців від коронавірусу. Крім лікарської практики, веде велику роз’яснювальну, просвітницьку роботу. Прошу, в інтересах вашої безпеки прочитайте її сьогоднішній пост. Дослухайтеся до її порад та рекомендацій так, як це робив я", - додав Порошенко.

Петро Порошенко повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус 29 вересня. Він розповів, що звик переносити хвороби на ногах, однак ковід виявився "значно підступнішим". Експрезидент планував лікуватися вдома. Водночас у Марини Порошенко тест на коронавірус показав негативний результат. На ковід захворіла донька Порошенка.

3 жовтня через погіршення стану Порошенка госпіталізували.

12 жовтня політик припинив стаціонарне лікування, оскільки його стан поліпшився.