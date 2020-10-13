В Одесі вчителька довела п'ятикласницю до сліз через українську мову на уроці, її звільнять
В Одесі вчителька довела п'ятикласницю до сліз через українську мову на уроці, її звільнять
Про що говорив Зеленський в інтерв'ю BBC
Про що говорив Зеленський в інтерв'ю BBC
В Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи та університети в умовах COVID-19
В Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи та університети в умовах COVID-19
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування коронавірусу в Україні
Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування коронавірусу в Україні
Професор Віктор Досенко: "Антитіла грають мінімальну роль, коли йдеться про противірусний імунітет"
Професор Віктор Досенко: "Антитіла грають мінімальну роль, коли йдеться про противірусний імунітет"
В центрі Києва іноземці влаштували стрілянину під час руху кортежу
В центрі Києва іноземці влаштували стрілянину під час руху кортежу
Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів (оновлено)
Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів (оновлено)
В Афінах невідомий напав на Саакашвілі і вдарив його по голові
В Афінах невідомий напав на Саакашвілі і вдарив його по голові
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Порошенко одужав від коронавірусу

П’ятий президент отримав негативний тест і збирається повернутися до роботи.

Порошенко одужав від коронавірусу
Фото: скрін відео

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив, що одужав від коронавірусної недуги.

Увечері 13 жовтня він розповів, що отримав негативний тест на ковід.

"Сьогодні отримав негативний результат тесту. Завтра повертаюся до роботи", - написав Порошенко у фейсбуці.

Політик подякував всім медикам, "які роблять і можливе, і неможливе, як професіонали і просто відважні жінки й чоловіки".

"Це – подвиг. Ви справжні захисники України", - зазначив він.

Окремо Петро Порошенко подякував лікареві Ользі Голубовській.

"І не тільки за те, що вилікувала мене особисто. Вже сім місяців пані Ольга без вихідних, ледве чи не цілодобово самовіддано захищає українців від коронавірусу. Крім лікарської практики, веде велику роз’яснювальну, просвітницьку роботу. Прошу, в інтересах вашої безпеки прочитайте її сьогоднішній пост. Дослухайтеся до її порад та рекомендацій так, як це робив я", - додав Порошенко.

Петро Порошенко повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус 29 вересня. Він розповів, що звик переносити хвороби на ногах, однак ковід виявився "значно підступнішим". Експрезидент планував лікуватися вдома. Водночас у Марини Порошенко тест на коронавірус показав негативний результат. На ковід захворіла донька Порошенка.

3 жовтня через погіршення стану Порошенка госпіталізували.

12 жовтня політик припинив стаціонарне лікування, оскільки його стан поліпшився.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також