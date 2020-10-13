В Україні зайнято дві третини ліжок для хворих на коронавірус

Степанов заявив, що 34 тисячі ліжок введені в обіг, ще 6,5 тисяч готові до введення в обіг.

В Україні вже зайнята 21 з 34 тисяч лікарняних ліжок, які призначені для хворих на коронавірус.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"У нас достатньо напружена ситуація з ліжками, з госпіталізаціями. За минулу добу було госпіталізовано 865 людей. Загалом на сьогоднішній ранок у нас зайнята 21 тисяча ліжок в цілому по країні. Ми рахуємо всіх, у кого є підтверджений діагноз чи підозра на COVID-19, але ці люди мають середньої важкості або важкий перебіг хвороби і потребують стаціонарного лікування", - сказав Степанов.

За його словами, вже 34 тисячі ліжок введені в обіг, ще 6,5 готові до введення в обіг.

Глава МОЗ також додав, що ще планується додати 12 тисяч ліжок, залучити місця в Академії медичних наук. Однак, він зазначив, що ресурси не безмежні, тому потрібно дотримуватися протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 5 133 нових випадки COVID-19, одужали 2152 пацієнти, 107 - померли.