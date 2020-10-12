Вірус, що спричиняє COVID-19, у темряві може жити на банкнотах, склі та сталі до 28 днів, - вчені

Вірус, який спричиняє COVID-19, може вижити на банкнотах, склі та нержавіючій сталі до 28 днів. Це набагато довше, ніж вірус грипу, заявили австралійські дослідники, підкреслюючи необхідність очищення та миття рук для боротьби з вірусом.

Про це пише Reuters.

"Результати дослідження австралійського національного наукового агентства CSIRO, очевидно, показують, що в дуже контрольованому середовищі вірус залишався заразним довше, ніж було встановлено іншими дослідженнями", - сказано в повідомленні.

Дослідники CSIRO виявили, що при 20 градусах Цельсія вірус SARS-COV-2 залишався заразним протягом 28 днів на гладких поверхнях, таких як пластикові банкноти та скло на екранах мобільних телефонів. Дослідження було опубліковане у Virology Journal.

Для порівняння встановлено, що вірус грипу А виживає на поверхнях протягом 17 днів.

"Це справді підкреслює важливість миття рук і дезінфекції, де це можливо, і, безсумнівно, протирання поверхонь, які можуть контактувати з вірусом", - сказав провідний дослідник Шейн Рідделл.

Експерименти, проведені при 20, 30 і 40 градусах Цельсія, показали, що вірус довше виживав при нижчих температурах, на бавовні і паперових банкнотах.

Усі експерименти проводились у темряві, щоб усунути вплив ультрафіолету, оскільки дослідження показали, що прямі сонячні промені можуть убити вірус.

"Отже, в реальному світі результати, швидше за все, будуть менш тривалими, ніж ті, що ми змогли отримати", - сказав Рідделл.

Дослідники заявили, що з огляду на те, що білки та жири в рідинах тіла також можуть різко збільшити час виживання вірусу, їх дослідження може допомогти пояснити очевидну стійкість та поширення вірусу в прохолодному середовищі.

У середині вересня американські вчені виявили білок, який нейтралізує коронавірус. Ab8 розглядається як засіб лікування і профілактики COVID-19. Також американці дослідили, що лихоманка Денге дає імунітет до COVID-19.

Також у вересні вчені з Г’юстона виявили більш заразний штам коронавірусу. Проте мутований вірус не є смертоноснішим.