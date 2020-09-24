Вчені з Г’юстона виявили більш заразний штам коронавірусу

Дослідники із методистської лікарні в американському місті Г'юстон виявили більш заразний штам коронавірусу, який змінюється, щоб уникнути імунної відповіді організму. У місті було вже два спалахи коронавірусної інфекції, в останніх зразках переважає більш заразний штам, передає Reuters.

Вчені вивчили більше п'яти тисяч геномів вірусів, виявлених у Г’юстоні, населення якого становить більш ніж 7 млн осіб. Дослідження показало, що майже всі штами другої хвилі мали мутацію, відому як D614G, котра збільшує кількість "шипів" на коронавірусі. Ці шипи дозволяють вірусу зв'язуватися з клітинами, збільшуючи здатність мутованого вірусу інфікувати їх. Пацієнти, заражені цим варіантом штаму, мали значно більшу кількість вірусних клітин.

Вчені дійшли висновку, що в деяких ділянках шипового білка, який є основною мішенню розробників вакцини від COVID-19, виявлено кілька мутацій. Разом з тим, наразі немає доказів того, що ці мутації зробили вірус смертоноснішим. Дослідники зазначили, що тяжкість захворювання COVID-19 була тісніше пов'язана з основними захворюваннями та генетикою пацієнтів.

Кілька днів тому Reuters написало про те, що в людей, які перехворіли на лихоманку Денге, може вироблятися певний імунітет до COVID-19. Агентство посилалося на ще не опубліковане дослідження, проведене професором американського Університету Дьюка Мігелем Ніколелісом.