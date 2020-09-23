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Ще один нардеп повідомив, що заразився коронавірусом

Іван Чайківський збирається працювати дистанційно.

Ще один нардеп повідомив, що заразився коронавірусом
Фото: facebook.com/Іван Чайківський

Народний депутат Іван Чайківський (депутатська група "За майбутнє") отримав позитивний тест на COVID-19.

Про це нардеп повідомив у фейсбуці.

"Друзі! Те, що інколи здається далеким, насправді є набагато ближчим. Особливо, якщо йдеться про хворобу. Змушений на 2-3 тижні попрацювати дистанційно - в мене діагностовано Ковід-19. Бережіть себе та своїх близьких!", - написав Чайківський.

Нагадаємо, коронавірусну недугу перенесли вже понад два десятки народних депутатів.

На початку карантину перехворіли Сергій Шахов ("Довіра"), Віталій Борт (ОПЗЖ), Володимир Ватрас ("Слуга народу"), Руслан Горбенко ("Слуга народу"), Ігор Кисельов (ОПЗЖ), Олександр Лукашев (ОПЗЖ), Сергій Рудик (позафракційний), Анна Скороход (позафракційна). 

Також відомо, що ковідом хворіли Іван Крулько та Олег Мейдич ("Батьківщина"), Валерій Божик, Юрій Арістов, Роман Грищук та Степан Чернявський ("Слуга народу").

23 серпня стало відомо, що коронавірус виявили у Юлії Тимошенко. Її стан оцінювався як важкий. Тимошенко отримувала курс інтенсивної терапії. 11 вересня у "Батьківщині" повідомили, що лідерка партії одужала від коронавірусу, але продовжує лікувати запалення легенів.

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