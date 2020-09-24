Від завтра, 25 вересня, Ізраїль запроваджує повторний локдаун на два тижні.

Про це рішення прем’єр-міністр країни Беньямін Нетаньяху оголосив ввечері 23 вересня. За його словами, введення жорсткого локдауну необхідне для боротьби з другою хвилею коронавірусу.

"Друга хвиля коронавірусу вражає світ, вона вражає і нас. І якщо ми не зробимо негайних і складних кроків, ми дійдемо до прірви", - заявив Нетаньяху на засіданні уряду. Його заява 24 вересня оприлюднена на сайті Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю.

Прем’єр додав: щоб урятувати життя громадян Ізраїлю, "від нас тепер вимагають повного закриття на два тижні - від найближчої п’ятниці до вечора Сімхат Тори (10 жовтня, - ред.). Тоді ми продовжимо ще два тижні карантину, сподіваюся, з меншими обмеженнями, але кажу заздалегідь, що це залежить від рівня захворюваності".

Нагадаємо, 18 вересня Ізраїль першим у світі запровадив повторний карантин для стримування поширення коронавірусу.. Перший карантин у країні тривав з березня по травень. У вересні в Ізраїлі кількість інфікованих коронавірусом знову почала зростати.

22 вересня в Ізраїлі було зафіксовано 6 950 нових випадків коронавірусу, що стало найвищим показником з початку пандемії. За даними університету Джонса Гопкінса, в Ізраїлі, населення кого становить близько 9 млн осіб, зареєстровано 204 690 випадків коронавірусу SARS-CoV-2. Від захворювання COVID-19 померли 1325 осіб. Близько 145 тисяч пацієнтів одужали.