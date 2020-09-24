Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
Волкер: Путін дуже задоволений ситуацією на Донбасі такою, якою вона є сьогодні
Волкер: Путін дуже задоволений ситуацією на Донбасі такою, якою вона є сьогодні
Зеленський підписав закон, що посилює відповідальність за викрадення авто
Зеленський підписав закон, що посилює відповідальність за викрадення авто
Американські військові літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом
Американські військові літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом
У Мінську пройшла інавгурація Лукашенка
У Мінську пройшла інавгурація Лукашенка
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
На сайтах поліції хакери опублікували фейки про загибель американських військових та викид радіації (оновлено)
На сайтах поліції хакери опублікували фейки про загибель американських військових та викид радіації (оновлено)
США, Канада і Британія не визнали Лукашенка президентом (оновлено)
США, Канада і Британія не визнали Лукашенка президентом (оновлено)
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
ГоловнаСвіт

Ізраїль запроваджує повторний локдаун

Жорсткі обмеження запроваджують на два тижні.

Ізраїль запроваджує повторний локдаун
Фото: EPA/UPG

Від завтра, 25 вересня, Ізраїль запроваджує повторний локдаун на два тижні.

Про це рішення прем’єр-міністр країни Беньямін Нетаньяху оголосив ввечері 23 вересня. За його словами, введення жорсткого локдауну необхідне для боротьби з другою хвилею коронавірусу.

"Друга хвиля коронавірусу вражає світ, вона вражає і нас. І якщо ми не зробимо негайних і складних кроків, ми дійдемо до прірви", - заявив Нетаньяху на засіданні уряду. Його заява 24 вересня оприлюднена на сайті Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю.

Прем’єр додав: щоб урятувати життя громадян Ізраїлю, "від нас тепер вимагають повного закриття на два тижні - від найближчої п’ятниці до вечора Сімхат Тори (10 жовтня, - ред.). Тоді ми продовжимо ще два тижні карантину, сподіваюся, з меншими обмеженнями, але кажу заздалегідь, що це залежить від рівня захворюваності".

Нагадаємо, 18 вересня Ізраїль першим у світі запровадив повторний карантин для стримування поширення коронавірусу.. Перший карантин у країні тривав з березня по травень. У вересні в Ізраїлі кількість інфікованих коронавірусом знову почала зростати.

22 вересня в Ізраїлі було зафіксовано 6 950 нових випадків коронавірусу, що стало найвищим показником з початку пандемії. За даними університету Джонса Гопкінса, в Ізраїлі, населення кого становить близько 9 млн осіб, зареєстровано 204 690 випадків коронавірусу SARS-CoV-2. Від захворювання COVID-19 померли 1325 осіб. Близько 145 тисяч пацієнтів одужали.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також