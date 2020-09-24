За його словами, Україна готова взяти активну участь у процесі реформування організації.

Президент України Володимир Зеленський закликав ООН удосконалити існуючі механізми роботи організації.

Про це він заявив у своєму відеозверненні до учасників 75-ї сесії Генасамблеї ООН.

Голова держави звернув увагу на відсутність механізму покарання членів Радбезу ООН в разі початку з їх боку військової агресії проти іншої країни. Він також підкреслив, що Україна готова взяти активну участь у процесі реформування ООН.

“Слід вдосконалювати існуючі механізми. Неприпустимо, коли суверенітет незалежної держави порушує один з постійних членів Ради безпеки ООН. Це остаточно доводить: механізми зразка 1945 року сьогодні працюють не до кінця. Все це може призвести до подальшого знецінення Ради Безпеки. Україна братиме активну участь у процесі її реформування. Цей орган має стати більш представницьким, збалансованим, прозорим та ефективним. В інтересах ООН мати дієвий інструмент, якщо хтось зловживає правом вето та статусом постійного члена (Радбезу ООН - ред.)”, - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у своєму відеозверненні Володимир Зеленський також закликав світову спільноту брати активнішу участь у питанні припинення окупації Росією українських територій та не обмежуватися формальними заходами.

Він також висловив надію, що міжнародні партнери України візьмуть участь у створенні міжнародної платформи щодо деокупації Криму.