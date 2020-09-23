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США розширили санкції проти оточення "кухаря Путіна"

За даними Мінфіну США, вісім осіб і сім пов'язаних з ними компаній приймають "безпосередню участь в просуванні операцій" в інтересах Євгенія Пригожина в ЦАР.

США розширили санкції проти оточення "кухаря Путіна"
Фото: fontanka.ru

Міністерство фінансів США додало до "чорного списку" вісім громадян Росії та сім компаній через зв’язки з керівником російської "фабрики тролів" Євгена Пригожина.

Про це йдеться в повідомленні американського відомства.

Під обмежувальні заходи потрапили шестеро громадян РФ: Борис Гайкович, Олена Іванова, Євгеній Ходотов, Надія Кучімова, Олександр Кузін, Владислав Занін.

У список також потрапив громадянин Фінляндії Микита Ковалевський та Дмитро Ситий, громадянство якого не вказано.

Санкції також застосовуються по відношенню до 7 пов’язаних з цими людьми компаній з реєстрацією в Росії, ЦАР або в Фінляндії: Acex Oy, Gch Finland Oy, Lobaye Invest, "М-Фінанс", "НВП ПТ Океанос", Optima Freight Oy, Unicum Trade Oy.

За даними Мінфіну США, вісім осіб і сім пов'язаних з ними компаній приймають "безпосередню участь в просуванні операцій" в інтересах Євгенія Пригожина в ЦАР, "сприяють діяльності ФСБ або беруть участь в діяльності по ухиленню від санкцій".

"Пригожин пов'язаний з гірничодобувними, охоронними і логістичними компаніями в ЦАР, а його операції в ЦАР, як повідомляється, координуються міністерством закордонних справ Російської Федерації і міністерством оборони", - йдеться в заяві Мінфіну.

"Сполучені Штати продовжать боротися з можливостями Пригожина проводити свої операції в світі", - приводяться в заяві слова глави відомства Стівена Мнучіна.

Нагадаємо, що в липні цього року Сполучені Штати запровадили санкції щодо фізичних і юридичних осіб, які дозволяли Євгену Пригожину, котрий входить в оточення президента Росії Володимира Путіна, уникати американських санкцій.

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