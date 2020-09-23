Волкер: Путін дуже задоволений ситуацією на Донбасі такою, якою вона є сьогодні

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер наголосив, що президент Росії Володимир Путін "дуже задоволений ситуацією на Донбасі такою, якою вона є на сьогодні".

Про це Волкер заявив під час другого дня форуму організованого американським Центром аналізу європейської політики (СЕРА), передає "Голос Америки".

"Він не бачить необхідності у розв’язанні ситуації, він щасливий вести проти України гібридну війну низького рівня, яка послаблює Україну та відділяє її від ЄС", - зазначив він.

У контексті підтримки України, Волкер запропонував кілька кроків, до яких можуть вдатися американські дипломати, щоб дати поштовх Мінському процесу.

По-перше, за його словами, США повинні призначити нового посла в Україну. Волкер висловив сподівання, що номінований на цю посаду генерал Кіт Дейтон вже до кінця цього місяця чи на початку жовтня, після ймовірного затвердження його кандидатури в Сенаті, почне свою каденцію.

"По-друге, нам потрібний спеціальний посланець з питань України, який би займався переговорами, чим я займався два роки. Це інша роль, ніж та, яку виконує посол. Йдеться про проведення переговорів з Росією, координацію роботи з Німеччиною та Францією, підтримку політики Вашингтона, роботу з НАТО та ЄС, Канадою та Великою Британією", - додав Волкер.

Він наголосив, що одне з головних завдань цієї посади - забезпечення продовження санкційного режиму проти Росії:

"Таким чином Росія побачить, що санкції не зникнуть, допоки вона не дозволить настання миру в Україні та не забереться з Криму", - пояснив Волкер.

Він акож наголосив на необхідності "збільшити для Путіна ціну його агресії проти України" серед самих росіян.

"Це непопулярна ідея в Москві, коли вони бачать, що російські солдати вбивають українських цивільних чи українських солдат. Люди не розуміють, чому російські солдати воюють проти їхніх братів в Україні. Саме тому Путін намагається тримати це прихованим, саме тому він не визнає відкритої військової операції, яку він там проводить…Всередині російського суспільства є тиск. І ми повинні посили цей тиск відносно війни в Україні... Якщо США вдадуться до цих кроків та створять такі умови для Путіна, він може дійти висновку, що його політика по відношенню до Україна має занадто велику ціну", - сказав колишній спецпредставник Держдепу.

Виступаючи на цьому ж форумі, заступниця премєр-міністра України Ольга Стефанішина, у свою чергу, закликала захід продовжувати тиск на Росію за допомогою санкцій та підтримати Україну на шляху до реформ.

Вона наголосила, що українська сторона продовжує та буде продовжувати виконувати умови Мінських домовленостей.

Нагадаємо, раніше Волкер також заявляв, що для переговорів з Росією про Крим потрібен потужніший міжнародний тиск. Він також зазначав, що президент Володимир Зеленський і його команда роблять правильно, демонструючи готовність вести переговори з РФ у різних форматах і пропонуючи нові ідеї.

10 вересня Рада ЄС продовжила санкції проти Росії за підрив суверенітету України.