ООН прогнозує спад світової економіки більш ніж на 4% у 2020 році

Світова торгівля скоротиться приблизно на одну п'яту, прямі іноземні інвестиції - до 40%, а грошові перекази - більш ніж на $ 100 млрд.

У доповіді Конференції ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) прогнозується спад світової економіки внаслідок пандемії більш ніж на 4% у 2020 році.

Про це повідомляє БЕЛТА.

В ООН прогнозують, що світова торгівля в цьому році скоротиться приблизно на одну п'яту, прямі іноземні інвестиції - до 40%, а грошові перекази - більш ніж на $ 100 млрд.

Найбільше падіння обсягів виробництва очікують в розвинених країнах. Водночас найбільшим економічний і соціальний збиток буде в державах, що розвиваються, де високий рівень неформальної економіки, сировинні товари та туризм є основними джерелами іноземної валюти, а фінансовий простір сковано горою боргів.

За прогнозами ЮНКТАД, від 90 до 120 млн людей в країнах, що розвиваються будуть змушені жити в умовах крайньої бідності, а близько 300 млн зіткнуться з проблемою відсутності продовольчої безпеки. Як вважають автори доповіді, особливо сильно може постраждати Латинська Америка, де падіння виробництва в 2020 році очікується на рівні 7,6%.

З цим буде контрастувати ситуація в Східній Азії, де зростання залишиться в позитивній зоні, хоч і значно нижче, ніж в 2019 році. Так, в Китаї експерти прогнозують зростання економіки на 1,3%.

На думку ЮНКТАД, з урахуванням обмеженості витрат в багатьох країнах, що розвиваються буде потрібно значна міжнародна підтримка для забезпечення їм необхідного простору для маневру в бюджетно-фінансовій сфері. Крім того, як вважають експерти, світ повинен вирішити проблему гіпернерівності, щоб успішно відновити глобальну економіку після пандемії.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що економіка єврозони в другому кварталі скоротилася на 12,1%, що призвело до входження в найглибшу рецесію за всю історію.