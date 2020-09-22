Зеленський призначив послів у Тунісі та Нігерії

Послом України в Тунісі призначено Володимира Хоманця, послом України у Нігерії став Валерій Кірдоду.

Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів України у Тунісі та Нігерії. Українські дипломатичні представництва в цих державах очолять Володимир Хоманець і Валерій Кірдода.

Про це йдеться в указах № 404/2020 та 405/2020, оприлюднених на сайті голови держави.

Зазначається, що послом України в Туніській Республіці призначено Володимира Хоманця. Перед призначенням на цю посаду Хоманець працював начальником управління економічного співробітництва Міністерства закордонних справ України.

Послом України у Федеративній Республіці Нігерія став Валерій Кірдода. Раніше був послом України в Алжирі і Малі.

Відповідні укази підписані Зеленським 22 вересня.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський призначив надзвичайним і повноважним послом України в Швеції Андрія Плахотнюка.

Раніше Зеленський призначив послів України в Державі Ізраїль та Республіці Казахстан.