Зеленський призначив послів у Тунісі та Нігерії

Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів України у Тунісі та Нігерії. Українські дипломатичні представництва в цих державах очолять Володимир Хоманець і Валерій Кірдода.
Про це йдеться в указах № 404/2020 та 405/2020, оприлюднених на сайті голови держави.
Зазначається, що послом України в Туніській Республіці призначено Володимира Хоманця. Перед призначенням на цю посаду Хоманець працював начальником управління економічного співробітництва Міністерства закордонних справ України.
Послом України у Федеративній Республіці Нігерія став Валерій Кірдода. Раніше був послом України в Алжирі і Малі.
Відповідні укази підписані Зеленським 22 вересня.
Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський призначив надзвичайним і повноважним послом України в Швеції Андрія Плахотнюка.
Раніше Зеленський призначив послів України в Державі Ізраїль та Республіці Казахстан.