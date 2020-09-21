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Зеленський призначив посла України в Швеції

Виконувати обов’язки посла Плахотнюк починає з 21 вересня.

Зеленський призначив посла України в Швеції

Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Плахотнюка надзвичайним і повноважним послом України в Швеції.

Про це йдеться в указі №402/2020, який був опублікований на сайті глави держави.

"Призначити Плахотнюка Андрія Миколайовича Надзвичайним Повноважним Послом України в Королівстві Швеція", - йдеться в указі. 

Зазначається, що виконувати обов’язки посла Плахотнюк починає з сьогоднішнього дня - 21 вересня.

Відомо що раніше Андрій Плахотнюк обіймав посаду директора Шостого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України.

Нагадаємо, раніше Зеленський призначив послів України в Державі Ізраїль та Республіці Казахстан.

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