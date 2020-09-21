Литва дозволила в’їзд 262 білорусам

З гуманітарних причин Литва дозволила приїхати до країни 262 білорусам, вже прибули - 69, ще 18 осіб попросили притулку.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на МВС Литви.

"Уряд Литви ухвалив виключення для порядку прибуття до країни громадян Білорусі з особливих гуманітарних причин у середині серпня, коли білоруський режим почав жорстоко придушувати мирні акції протесту", - сказано в повідомленні.

Білорусам, які прагнуть прибути до Литви з гуманітарних причин, за дозволом необхідно звертатися в посольство Литви в Білорусі щодо питання видачі шенгенських віз та надати інформацію, що підтверджує гуманітарні причини.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що Мінськ "вимушений" закрити державні кордони з Литвою та Польщею та посилити охорону кордону з Україною.

У Литві та Польщі спростували заяви Лукашенка про закриття кордонів.

У серпні Латвія, Литва та Польща заявили, що готові прийняти політичних біженців із Білорусі

Нагадаємо, 20 вересня у Мінську відбулися чергові акції протесту. Силовики в різних містах Білорусі застосовували водомети і сльозогінний газ. МВС повідомило про затримання понад 440 протестувальників.