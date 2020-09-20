Силовики в різних містах застосовують водомети і сльозогінний газ.

Фото: tut.by

Оновлення 19:26. Кількість затриманих на несанкціонованих акціях опозиції в Білорусі в неділю склала майже 60 осіб, передає Інтерфакс-Україна.

"Повідомляється про 58 затриманих. Зокрема, 27 осіб затримано в Мінську, 31 - в регіонах", - повідомили агентству в правозахисному центрі "Весна".

На акціях, які відбуваються у багатьох містах країни, силовики застосовують водомети та іншу спецтехніку, намагаються розділити колони і проводити точкові затримання.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

В акції в Мінську беруть участь десятки тисяч людей, передає TUT.BY. Центр міста частково перекритий силовиками. Коли колони людей підходять до оточення, їх намагаються розділити, крім того присікають спроби сховатися у дворах. Після зіткнень протестувальники повертаються в колони.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Силовики затримують учасників маршу.

Зіткнення ОМОНу з протестувальниками сталися в Бресті. У міліцію полетіли пляшки. Почалися жорстокі затримання, натовп намагається захистити людей. За повідомленням місцевої газети Бінокль, міліція провела попереджувальний постріл в повітря. Також було застосовано сльозогінний газ.

У Ліді люди в балаклавах і формі міліції намагалися затримати учасників протесту. У якийсь момент на них рушили кілька десятків людей, люди в формі втекли, нікого не затримавши.

Оновлення 17:30. У Мінську у протестному марші беруть участь десятки тисяч людей. Колона рухається по вулиці Романівська слобода більше двадцяти хвилин, передає TUT.by.

Силовики продовжують блокувати нові площі, мости та вулиці. На одному з мостів виставили водомет.

За офіційними даними МВС Білорусі, на недільних акціях у Мінську затримали 10 осіб, передає Інтерфакс. Хоча опозиційні ЗМІ повідомляли про кілька десятків затриманих.

Велика група учасників маршу прямує до резиденції Лукашенка.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

15.00. У Мінську силовики почали затримувати учасників "маршу справедливості". Про це повідомляє TUT.by.

Від ранку до центру білоруської столиці стягувал колони автозаків та бусів, їх супроводжували машини міліції. Центральні станції метро закриті.

Поки що затримання точкові. Біля Палацу спорту омонівці схопили чоловіка з прапором. Очевидці свистіли та кричали "Живе Білорусь!".

Фото: TUT.by

На вулиці Неміга люди з колони почали розбігатись, коли побачили автозаки. Силовики у чорній формі кинулись за ними навздогін. Затримано кількох хлопців.

Телеграм-канал NEXTA повідомляє, що працівників правоохоронних органів стягнули до резиденції Лукашенка та будівлі Верховного суду.

Протестувальники планують зібратися у районі стели "Мінськ - місто герой", де у попередні тижні проходили масові акції протесту.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Нагадаємо, у суботу силовики затримали близько 400 учасниць "жіночого маршу" у Мінську. У відповідь на це у мережу виклали персональні дані тисячі працівників МВС Білорусі.