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У Запоріжжі акцію на підтримку ЛГБТ намагались закидати яйцями та петардами

В одного із трьох затриманих вилучили зброю.

Фото: twitter.com/radiosvoboda

У Запоріжжі провели акцію на підтримку ЛГБТ-спільноти "Місто без стереотипів". Поліція затримала трьох агресивних чоловіків, які намагалися кинути у демонстрантів яйцями та петардами. Про це повідомили на сайті відомства.

В акції взяли участь близько 500 осіб. Для її охорони залучили 430 поліцейських та 240 військових.

Фото: Національна поліція

"Під час акції агресивно налаштовані молодики намагалися кидати петарди та яйця по активістам. Поліція миттєво відреагувала: за порушення публічної безпеки і громадського порядку затримані три особи, серед них один чоловік, який дістав зброю і направив у бік учасників заходу", - йдеться у повідомленні.

Порушниками виявились троє місцевих мешканців, двом із них по 39 років. На них склали протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) та ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адмінправопорушення.

Усіх доставили до відділу поліції для надання пояснень 

В одного з нападників вилучили револьвер "Флобер", його направлять на проведення експертизи.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Поруч із ЛГБТ-прайдом відбувалася контракція, учасники якої виступали за "традиційні цінності" та проти "пропаганди гомосексуалізму", яку вони назвали "загрозою безпеці України".

Фото: twitter.com/radiosvoboda

Нагадаємо, у серпні в Одесі сталися сутички під час маршу на підтримку ЛГБТ-спільноти. Двох поліцейських госпіталізували, 16 протестувальників - затримали.

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