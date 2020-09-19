Бойовики блокують ремонт газорозподільної станції у Мар’їнці

Проросійські бойовики на Донбасі блокують проведення ремонтно-відновлювальних робіт на газорозподільній станції "Мар’їнка". Окупанти не надають гарантій безпеки українській стороні Спеціального центру координації та контролю.
Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.
Військові зазначили, що газорозподільна станція разом із газопроводом була виведена з ладу у липні 2014 року.
Ця станція забезпечує газопостачанням понад 26 тисяч жителів Мар’їнки та Красногорівки, а також 13 газових котелень, навчальних закладів, дитсадків, Мар'їнську районну лікарню та низку підприємств.
Нагадаємо, 18 вересня бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.