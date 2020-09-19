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Окупанти попередили про обмеження водопостачання на півдні Криму

У водосховищі, яке забезпечує цей регіон, води вистачить лише до грудня.

Окупанти попередили про обмеження водопостачання на півдні Криму
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти попередили, що з наступного тижня обмежують водопостачання у курортній Алушті і декількох селищах на півдні Криму. Про це пише Інтерфакс.

З 23 вересня у нічний час з 23:00 до 05:00 в системі водопроводу буде знижено тиск.

"В Ізобільницькому водосховищі залишився невеликий обсяг, якого вистачить тільки до грудня. Зниження тиску - це економія як мінімум 10 тисяч кубометрів на добу. Це гарантія того, що навіть без опадів вода буде в кранах будинків і квартир до квітня наступного року", - повідомила “голова адміністрації” Алушти Галина Огнєва.

Обмеження водопостачання окупанти виправдовують посухою. 

Раніше у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що до російської окупації води на півострові вистачало навіть в умовах посухи. У відомстві розповіли, що Росія направляє дефіцитну прісну воду насамперед на військові об'єкти, обмежуючи її подачу населенню.

З 24 серпня поетапне обмеження водопостачання почали у Сімферополі та 39 найближчих населених пунктах. Мешканці можуть користуватися центральним водопостачанням тільки по кілька годин вранці та ввечері. Режим "економії води" ввели до березня.

На початку серпня прем’єр Денис Шмигаль допустив можливість постачання прісної води з материкової частини України в анексований Крим у разі гуманітарної катастрофи на півострові.

У представництві президента вважають, що Росія буде добиватися відновлення водопостачання в Крим через тиск на партнерів України.

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