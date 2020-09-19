Одна людина загинула, 12 постраждали внаслідок зіткнення легковика і автобуса на Буковині

У Чернівецькій області зіткнулися легковий автомобіль та пасажирський автобус. Внаслідок ДТП загинула людина, 12 осіб отримали травми. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Аварія сталася вночі 19 вересня біля села Недобоївці.

За інформацією поліції, зіткнулися мікроавтобус "Фольксваген", який перевозив працівників одного з підприємств Чернівців, та автомобіль "Ауді", пише УНІАН.

"Автомобілем "Ауді" керував чоловік, 1985 р.н., який проживає у Києві, а мікроавтобусом "Фольксваген" – чоловік, 1985 р.н., який проживає у Чернівецькій області", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП від тілесних ушкоджень померла на місці пасажирка мікроавтобуса, 1971 р.н., мешканка Чернівецької області.

До лікарні за медичною допомогою звернулися 12 осіб, з яких 10 - пасажири мікроавтобуса і двоє водіїв.

Нагадаємо, у передмісті Хмельницького рейсовий "ПАЗик" зіткнувся з Теслою, постраждали вісім людей.