Фонд Ріната Ахметова в Києві представив концепцію унікального проєкту – Музею «Голоси Мирних». Його ідея належить Рінату Ахметову, а концепцію розробили авторитетні українські та міжнародні музейні експерти. Один із них – Кевін Болтон, британський бренд- і вебконсультант, який нещодавно працював з Liverpool School of Tropical Medicine, а також низкою європейських музейних проєктів.

"Ми хотіли показати, що кожна історія унікальна, як і кожен голос. Перед тим, як братися до розробки, ми отримали від Фонду Ріната Ахметова багато матеріалів про Донбас, зокрема книгу «Донбас і Мирні», випущену Фондом. Історії людей занурили нас у контекст, це допомогло в роботі", – каже Кевін Болтон.

Мета музею – збирати, систематизувати та показувати світу свідчення жителів Донбасу, які пережили та переживають саме зараз збройний конфлікт.

"Першу тисячу історій Мирних уже зібрано. Ми знайшли їх, змонтували, описали та помістили на портал Музею всього за кілька місяців. Уже зараз це найбільше зібрання свідчень Мирних, розказаних їхніми голосами, від першої особи. Ми віримо, що в такий спосіб зберігаємо голоси з минулого та сьогодення заради кращого майбутнього. Наша велика мрія – зібрати в архів музею мільйон історій. Це не просто гарна цифра. Це кількість життів, урятованих Фондом Ріната Ахметова за роки збройного конфлікту, завдяки евакуації населення із зони бойових дій, продуктовій допомозі та допомозі медикаментами. Ми мріємо про мільйон, але поки ставимо за мету зібрати до 2025 року не менш ніж 100 000 свідчень", – розповіла Наталя Ємченко, член Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова.

Музей «Голоси Мирних» допомагає жителям Донбасу відкрито розповісти свою особисту історію. Розповісти, щоб звільнитися від тягаря мовчання та дати можливість людям у всьому світі почути, побачити, зрозуміти розумом і відчути серцем кожну сповідь. З її пам’яттю, з її болем, з її вірою та надією.

"Завдяки порталу Музею люди відчують, що про них не забули. Зрозуміють, що для інших важливим є почути їхні історії. Звичайно, розкритися та розповісти свою історію Мирним важко. Але коли людина говорить про те, що з нею сталося, який шлях вона пройшла, вона ділиться своїм болем. Ця платформа також об’єднуватиме жителів Донбасу, які знаходяться з різних боків лінії зіткнення. Вони зможуть почути одне одного. Цей проєкт може стати важливим кроком до налагодження миру на Донбасі", – вважає психологиня, експертка Фонду Ріната Ахметова Катерина Вепро.

На презентацію концепції музею прийшли історики, представники ЮНІСЕФ та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, психологи, посли, народні депутати та керівники ЗМІ. Кожен із них відразу занурювався в атмосферу створюваного музею. По всьому простору були розставлені фотографії Мирних, які вже розповіли свої історії та артефакти, що стали частиною Музею. На екранах транслювалися їхні відеомонологи.

"Це дуже важливо. Хочу зазначити, що ми дуже часто спілкуємося з постраждалими від конфлікту, слухаємо їх. Щоб у результаті надати допомогу, але не зберегти їхні історії. А в цьому конкретному разі ми чуємо голоси Мирних для того, щоб передати їх майбутнім поколінням. Щоб вони розуміли, яким кошмаром може бути збройний конфлікт. Вважаю, що в такого музею дуже багатонадійний потенціал. Враження виключно позитивне, і зичу успіхів", – сказав глава офісу Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Пабло Матеу.

Щоб максимально зберегти достовірність та історичну цінність зібраних матеріалів, Фонд Ріната Ахметова залучив наукову спільноту. Зокрема, консультантом музею став історик Євген Монастирський.

"В основі будь-якого збройного конфлікту – людина. Свідчення людей – головне джерело, головний матеріал для відновлення тканини історичних подій. Чим більше свідчень, тим об’єктивніша картина. Мати можливість поговорити з безпосередніми учасниками подій – мрія будь-якого історика. Нам пощастило, що так багато людей готові й можуть ділитися своїми історіями", – сказав Євген Монастирський.

Музей «Голоси Мирних» – не просто національний проєкт. Це проєкт світового масштабу. Він стане вікном, у яке зможе зазирнути світова спільнота, щоб скласти своє уявлення про життя мільйонів звичайних людей, які виявилися заручниками цієї ситуації.

Зібрані історії Фонд Ріната Ахметова розмістить у відкритому доступі. На сайті онлайн-музею вже розміщена спеціальна форма для всіх, хто захоче поділитися своєю історією. Знайти її можна тут: https://civilvoicesmuseum.org/