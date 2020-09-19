Швед Дюплантіс побив рекорд Сергія Бубки, який тримався 26 років
Швед Дюплантіс побив рекорд Сергія Бубки, який тримався 26 років
Джоел Лион: «Вам не нужен нынешний кризис с хасидами для того, чтобы столкнуться в Умани с антисемитизмом»
Джоел Лион: «Вам не нужен нынешний кризис с хасидами для того, чтобы столкнуться в Умани с антисемитизмом»
Єрмак сподівається, що ВР змінить постанову про місцеві вибори
Єрмак сподівається, що ВР змінить постанову про місцеві вибори
Євросоюз закликав Раду терміново змінити закон про НАБУ та нагадав про безвіз
Євросоюз закликав Раду терміново змінити закон про НАБУ та нагадав про безвіз
Володимир Гройсман: «Політика, яка йде з центру, полягає в тому, що всі мери – вороги»
Володимир Гройсман: «Політика, яка йде з центру, полягає в тому, що всі мери – вороги»
Поліція затримала чоловіка, який напав на Балуха (оновлено)
Поліція затримала чоловіка, який напав на Балуха (оновлено)
Офіс президента відреагував на попередження про позбавлення України безвізу
Офіс президента відреагував на попередження про позбавлення України безвізу
Шкарлет в Раді прокоментував виявлений плагіат в його науковому доробку
Шкарлет в Раді прокоментував виявлений плагіат в його науковому доробку
Лещенко заявив, що написав заяву в прокуратуру на Турчинова по "здачі Криму"
Лещенко заявив, що написав заяву в прокуратуру на Турчинова по "здачі Криму"
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти на Донбасі двічі порушили перемир’я

Бойовики стріляли біля Водяного та Новотошківського.

Окупанти на Донбасі двічі порушили перемир’я
Фото: EPA/UPG

У зоні операції Об’єднаних сил впродовж 18 вересня російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

"Неподалік населеного пункту Водяне ворог відкрив вогонь у бік наших позицій із підствольного гранатомета, а поблизу Новотошківського – з великокаліберного кулемета. Провокативні постріли не становили небезпеки для життя українських воїнів, тож вогонь у відповідь не відкривався", - повідомили у штабі.

На усіх інших ділянках лінії розмежування режим припинення вогню зберігався повною мірою.

Як повідомляли, у п’ятницю неподалік Залізного під час гасіння пожежі здетонував невідомий вибуховий пристрій. Один військовий отримав поранення

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що міністр оборони Андрій Таран видав наказ, яким премії військовослужбовців у зоні ООС прив'язуються до порушення режиму тиші. Якщо військовослужбовець допускає порушення, то його штрафують і премію скорочують.

У Міноборони цю інформацію підтвердили. У відомстві вважають, що наказ про премії за дотримання режиму тиші в зоні ООС має додатково мотивувати бійців, однак він потребує доопрацювання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також