Окупанти на Донбасі двічі порушили перемир’я

У зоні операції Об’єднаних сил впродовж 18 вересня російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

"Неподалік населеного пункту Водяне ворог відкрив вогонь у бік наших позицій із підствольного гранатомета, а поблизу Новотошківського – з великокаліберного кулемета. Провокативні постріли не становили небезпеки для життя українських воїнів, тож вогонь у відповідь не відкривався", - повідомили у штабі.

На усіх інших ділянках лінії розмежування режим припинення вогню зберігався повною мірою.

Як повідомляли, у п’ятницю неподалік Залізного під час гасіння пожежі здетонував невідомий вибуховий пристрій. Один військовий отримав поранення.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що міністр оборони Андрій Таран видав наказ, яким премії військовослужбовців у зоні ООС прив'язуються до порушення режиму тиші. Якщо військовослужбовець допускає порушення, то його штрафують і премію скорочують.

У Міноборони цю інформацію підтвердили. У відомстві вважають, що наказ про премії за дотримання режиму тиші в зоні ООС має додатково мотивувати бійців, однак він потребує доопрацювання.