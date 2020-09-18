​На Донбасі під час гасіння пожежі військовий отримав поранення

Від початку поточної доби, 18 вересня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили домовленості про припинення вогню, здійснивши постріли в бік українських позицій.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, поблизу населеного пункту Водяне бойовики провокували військових пострілами з підствольного гранатомету, а час поблизу Новотошківського - з великокаліберного кулемета.

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

"Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає. На інших ділянках уздовж лінії зіткнення режим припинення вогню зберігався у повному обсязі", - зазначили у штабі.

Крім того неподалік населеного пункту Залізне військовослужбовці локалізували осередок загорання сухої трави. Загрози розповсюдження вогню нразі немає. Однак, під час гасіння пожежі здетонував невідомий вибуховий пристрій, унаслідок чого один український захисник отримав поранення. Йому надана медична допомога.

Нагадаємо, раніше головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив, що міністр оборони Андрій Таран видав наказ, яким премії військовослужбовців у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі прив'язуються до порушення режиму тиші.