Фото: Антон Геращенко Нові Яриловичі

Паломники-хасиди, які намагалися потрапити в Україну попри заборону на в'їзд іноземців, повністю звільнили територію КПП пункту "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.

Він подякував співробітникам Прикордонної служби за роботу та виконання своїх обов'язків.

Фото: Антон Геращенко Нові Яриловичі

"Залишилося тільки прибрати територію після паломників і КПП Яриловичі зможе відновити свою роботу", - повідомив він.

Фото: Антон Геращенко Нові Яриловичі

Нагадаємо, що на початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

Цього року у зв'язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус, в'їзд іноземців в Україну заборонено до 28 вересня, однак в Україну намагалися потрапити тисячі паломників.

Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Ар’є Дері 15 вересня звернувся до президента Зеленського з проханням пропустити на територію України паломників.

16 вересня Україна закрила пункт пропуску "Нові Яриловичі", де зібралися паломники-хасиди. Обмежувальні заходи впроваджені через поширення коронавірусу.

17 вересня глава Міністерства вищої освіти та Міністерства водних ресурсів Ізраїлю Зєев закликав паломників, які намагаються потрапити в Україну, повернутися додому.

Офіс президента вважає, що білоруська влада непродуманими заявами умисно чи неумисно підігріває чутки, що український кордон лишається відкритим з Білоруссю, через що в Україну намагається потрапити велика кількість паломників-хасидів.

18 вересня вранці в Держприкордонслужбі повідомили, що групу іноземців-паломників прикордонники виявили і затримали на Закарпатті, а ще одного зупинили на кордоні з Польщею.

Станом на ранок 18 вересня біля "Нових Яриловичів" залишалися близько 700 паломників, решта повернулася углиб Білорусі.